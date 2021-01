Michela Magalli – Chi è la figlia di Giancarlo Magalli

Leggi su giornal

(Di domenica 3 gennaio 2021)è conosciuta ormai comena, un nomignolo affettuoso dato dai fan del padre. Una bellezza mediterranea quella della secondogenita del noto conduttore, a cui si unisce un grande intelletto e una determinazione senza pari.è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica e non solo per la sua intensa attività sui social. Come è noto, il padre è così geloso di lei da voler controllare ogni sua mossa virtuale e non., ladi...