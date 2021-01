Meghan e Harry provano a oscurare William e Kate, ma la Regina li ferma (Di domenica 3 gennaio 2021) Harry e Meghan Markle provano a oscurare William e Kate Middleton, ma la Regina li ferma. Nonostante la piccola tregua di Natale non sembra destinata a fermarsi la faida fra i fratelli. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti infatti Harry non avrebbe smesso di sognare per sè un ruolo primario. Secondo il Daily Star infatti nel corso degli ultimi mesi, il secondogenito di Diana avrebbe tentato di superare il fratello maggiore, portando avanti alcune iniziative legate alla Royal Family, nonostante la Megxit. L’addio di Meghan e Harry alla Corona ha portato alla luce alcuni retroscena molto particolari. Dietro l’apparente unione fra i fratelli infatti si nascondeva la voglia di ... Leggi su dilei (Di domenica 3 gennaio 2021)MarkleMiddleton, ma lali. Nonostante la piccola tregua di Natale non sembra destinata arsi la faida fra i fratelli. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti infattinon avrebbe smesso di sognare per sè un ruolo primario. Secondo il Daily Star infatti nel corso degli ultimi mesi, il secondogenito di Diana avrebbe tentato di superare il fratello maggiore, portando avanti alcune iniziative legate alla Royal Family, nonostante la Megxit. L’addio dialla Corona ha portato alla luce alcuni retroscena molto particolari. Dietro l’apparente unione fra i fratelli infatti si nascondeva la voglia di ...

VanityFairIt : Il Duca di Sussex, che nel novembre scorso non ha partecipato alle tradizionali celebrazioni della Giornata della M… - RedazioneLaNews : Il principe Harry: 'Prima di conoscere Meghan non sapevo cosa fosse davvero il razzismo' - infoitcultura : Harry e Meghan augurano buon anno facendo sentire per la prima volta, la voce del piccolo Archie - infoitcultura : Meghan Markle ed Harry: quali sono i libri preferiti della coppia? Nuove rivelazioni dal Podcast Reale - infoitcultura : Harry e Meghan, l’omaggio alle madri: la scelta che fa discutere | FOTO -