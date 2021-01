Incidente sul lavoro a Pietramelara, Ugl Chimici: “Enel si assuma le sue reponsabilità” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Ugl Chimici Caserta in merito all’Incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita un dipendente Enel. “Si apprende del terribile Incidente accorso nei giorni scorsi ad un dipendente Enel. Purtroppo è l’en­nesi­ma ed inac­cet­ta­bi­le tra­ge­dia che toglie un padre un marito ai suoi cari nell’espletamento della propria funzione .La vicenda fa tanta rabbia poiché la UGL Chimici Caserta cerca sempre di essere attenta ed informare i lavoratori sulla sicurezza sul lavoro, un tema molto sentito dalla segreteria provinciale Chimici Caserta e dell’intera organizzazione UGL. Purtroppo c’è stato il morto e questo, nel 2021 non è tollerabile, l’Azienda ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di UglCaserta in merito all’sulnel quale ha perso la vita un dipendente. “Si apprende del terribileaccorso nei giorni scorsi ad un dipendente. Purtroppo è l’en­nesi­ma ed inac­cet­ta­bi­le tra­ge­dia che toglie un padre un marito ai suoi cari nell’espletamento della propria funzione .La vicenda fa tanta rabbia poiché la UGLCaserta cerca sempre di essere attenta ed informare i lavoratori sulla sicurezza sul, un tema molto sentito dalla segreteria provincialeCaserta e dell’intera organizzazione UGL. Purtroppo c’è stato il morto e questo, nel 2021 non è tollerabile, l’Azienda ...

