Il Milan vince a Benevento e resta in vetta alla Serie A (Di domenica 3 gennaio 2021) Benevento (ITALPRESS) – Il Milan batte il Benevento, per 2-0, e mantiene sia il primo posto nella classifica della Serie A che l'imbattibilità. Incredibile il ruolino dei rossoneri fuori casa: sette vittorie e un pareggio sin qui. Decisive, per la squadra di Pioli, le reti di Kessiè, su rigore, al 15? del primo tempo, e di Leao, a inizio ripresa, con un pallonetto delizioso. Comincia così nel miglior modo possibile il 2021 per il Milan, che ha pure giocato per circa un'ora in inferiorità numerica. Al “Ciro Vigorito” il primo tempo è denso di emozioni. La prima svolta arriva già al 15?, quando Tuia stende Rebic in area. L'arbitro concede la massima punizione e dal dischetto Kessiè porta avanti gli ospiti. Il Benevento non ci sta e dopo appena 4 minuti Insigne, con un sinistro dal limite, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilbatte il, per 2-0, e mantiene sia il primo posto nella classifica dellaA che l'imbattibilità. Incredibile il ruolino dei rossoneri fuori casa: sette vittorie e un pareggio sin qui. Decisive, per la squadra di Pioli, le reti di Kessiè, su rigore, al 15? del primo tempo, e di Leao, a inizio ripresa, con un pallonetto delizioso. Comincia così nel miglior modo possibile il 2021 per il, che ha pure giocato per circa un'ora in inferiorità numerica. Al “Ciro Vigorito” il primo tempo è denso di emozioni. La prima svolta arriva già al 15?, quando Tuia stende Rebic in area. L'arbitro concede la massima punizione e dal dischetto Kessiè porta avanti gli ospiti. Ilnon ci sta e dopo appena 4 minuti Insigne, con un sinistro dal limite, ...

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - reid_jareau : RT @Eurosport_IT: IL MILAN VINCE IN 10 E TORNA IN VETTA ?????? I rossoneri, in inferiorità numerica per 55', battono 2-0 il Benevento che fa… - IamCALCIO : Il #Benevento di #Inzaghi, pur giocando un'ottima partita, esce sconfitta dal match contro il #Milan capolista che… - PagliariCarlo : @il__johnny Tranquillo. é mai successo che quello che dicono qui poi non accada? Vedrai che alla fine il Milan si… - stefanozana : RT @matteriders: il Milan vince in 10 0-2 a Benevento la Juve ha pareggiato 1-1 a Benevento... Caro Pirlo preparati ad un massacro il 6 gen… -