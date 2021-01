I no vax minacciano Bassetti. “Con questi scalmanati saranno tempi molto bui per l’Italia” (Di domenica 3 gennaio 2021) Matteo Bassetti in guerra con i no vax. “Ho passato buona parte della mia giornata, dopo essere rientrato dall’ospedale, a cancellare insulti e a bannare profili Facebook falsi. Sono stato insultato, minacciato e deriso da no-vax e gente ignorante che non meriterebbe neanche di stare sulle piattaforme social”. E’ lo stesso Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, che fa un appello su Fb a chi gestisce il social network “perché intervenga a tutela della scienza e delle informazioni della medicina che vuole tutelare la salute di tutti”. Bassetti si è vaccinato e ha detto: è iniziata una nuova era Bassetti si è sottoposto al vaccino anti Covid con entusiasmo. Rilasciando poi dichiarazioni che evidentemente non sono piaciute ai no vax. “Appena finita la vaccinazione. Mi sento più ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 gennaio 2021) Matteoin guerra con i no vax. “Ho passato buona parte della mia giornata, dopo essere rientrato dall’ospedale, a cancellare insulti e a bannare profili Facebook falsi. Sono stato insultato, minacciato e deriso da no-vax e gente ignorante che non meriterebbe neanche di stare sulle piattaforme social”. E’ lo stesso, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, che fa un appello su Fb a chi gestisce il social network “perché intervenga a tutela della scienza e delle informazioni della medicina che vuole tutelare la salute di tutti”.si è vaccinato e ha detto: è iniziata una nuova erasi è sottoposto al vaccino anti Covid con entusiasmo. Rilasciando poi dichiarazioni che evidentemente non sono piaciute ai no vax. “Appena finita la vaccinazione. Mi sento più ...

SecolodItalia1 : I no vax minacciano Bassetti. “Con questi scalmanati saranno tempi molto bui per l’Italia” - giorgiovascotto : RT @ilruttosovrano: I no vax minacciano, i cacciatori minacciano, stai a vedere che sono gli stessi coglioni. - CosettaGiordano : RT @ilruttosovrano: I no vax minacciano, i cacciatori minacciano, stai a vedere che sono gli stessi coglioni. - allanozzolo : RT @ilruttosovrano: I no vax minacciano, i cacciatori minacciano, stai a vedere che sono gli stessi coglioni. - Ester_s24 : RT @ilruttosovrano: I no vax minacciano, i cacciatori minacciano, stai a vedere che sono gli stessi coglioni. -

Ultime Notizie dalla rete : vax minacciano Bassetti: "Io insultato, minacciato e deriso dai no vax" La Repubblica Errori, pasticci e minacce. I veri no-vax sono a Palazzo Chigi

I no-vax stanno al governo. È a Palazzo Chigi la centrale che sabota la vaccinazione nel Paese, con una politica strampalata che non fa che ...

No-Vax minacciano di morte Claudia Alivernini. La risposta dell’infermiera

L'infermiera dello Spallanzani Claudia Alivernini la prima in Italia a vaccinarsi contro il Covid è già diventata bersaglio dei no-vax ...

I no-vax stanno al governo. È a Palazzo Chigi la centrale che sabota la vaccinazione nel Paese, con una politica strampalata che non fa che ...L'infermiera dello Spallanzani Claudia Alivernini la prima in Italia a vaccinarsi contro il Covid è già diventata bersaglio dei no-vax ...