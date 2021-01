Giulia Salemi “smascherata” da Salvo: l’ex gieffino pubblica un video a luci rosse (Di domenica 3 gennaio 2021) Salvo Veneziano condivide sul suo account Instagram una vecchia esperienza televisiva hot di Giulia Salemi. E il padre di Pretelli mette “Mi piace”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora sotto i riflettori. Se nella Casa del Grande Fratello Vip i due passano le giornate tra carezze, baci e abbracci, fuori si è sollevato un gran L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 3 gennaio 2021)Veneziano condivide sul suo account Instagram una vecchia esperienza televisiva hot di. E il padre di Pretelli mette “Mi piace”.e Pierpaolo Pretelli ancora sotto i riflettori. Se nella Casa del Grande Fratello Vip i due passano le giornate tra carezze, baci e abbracci, fuori si è sollevato un gran L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - GrandeFratello : Giulia non tollera più i giudizi di Dayane... #GFVIP - CommentsGf : Non sono sostenitrice di Giulia Salemi come concorrente ma non tollero gli insulti che si sta prendendo per la stor… - Ginito63 : @GF_diretta Giulia Salemi non a un po di pudore neanche per la sua famiglia. - FrencyOkami : RT @seituilsole: Oltre al fatto che Tommaso sia un gradino sopra a tutti (e questo già lo sapevamo) mi spezza sotto la scritta “Giulia Sale… -