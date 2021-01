GF Vip, Salvo Veneziano contro Dayane Mello e Giulia Salemi: like del padre di Pierpaolo ma Twitter sta con Giulia (Di domenica 3 gennaio 2021) Polemica per un post di Salvo Veneziano su Instagram. Veneziano, protagonista del primo Grande Fratello e poi di una rapida apparizione nella quarta edizione del GF Vip (da cui è stato espulso per delle uscite quantomeno poco gradevoli dopo appena sei giorni), ha infatti postato su Instagram un video con protagonista Giulia Salemi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@SalvoVenezianoofficial) A corredo del video un commento sarcastico, poi editato: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Video vietato ai minori di 18 anni… Diciamo che in ogni reality trova ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 gennaio 2021) Polemica per un post disu Instagram., protagonista del primo Grande Fratello e poi di una rapida apparizione nella quarta edizione del GF Vip (da cui è stato espulso per delle uscite quantomeno poco gradevoli dopo appena sei giorni), ha infatti postato su Instagram un video con protagonista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) A corredo del video un commento sarcastico, poi editato: “Non sapevo chefosse pure famosa in Spagna… Video vietato ai minori di 18 anni… Diciamo che in ogni reality trova ...

