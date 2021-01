Domenica In, Adriano Celentano: 'Sono rinchiuso in casa da un anno, aspetto il vaccino' (Di domenica 3 gennaio 2021) A Domenica In ospite Adriano Celentano : 'Sono rinchiuso in casa da un anno, aspetto il vaccino'. In studio Mara Venier si sincera poi delle condizioni del cantante: 'Sto bene grazie, io e Claudia ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) AIn ospite: 'inda unil'. In studio Mara Venier si sincera poi delle condizioni del cantante: 'Sto bene grazie, io e Claudia ...

IFlck : RT @Corriere: Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vaccineremo» - MauroGentileTv : RT @Corriere: Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... - Corriere : Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vaccineremo» - Luca_1998 : RT @Corriere: Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... - Bianca34874951 : RT @Corriere: Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... -