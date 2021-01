"Da noi più vaccinati che in tutta l'Ue". BoJo parla da ex e zittisce la Scozia (Di domenica 3 gennaio 2021) Un sassolino dalla scarpa se lo leva subito. “Abbiamo vaccinato un milione dipersone, più del resto d’Europa messo insieme” afferma il premier britannico Boris Johnson ai microfoni del programma tv Andrew Marr Show. Da domani circa 530.000 dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca saranno disponibili nei centri di vaccinazione e “posso dirvi che faremo decine di milioni di vaccinazioni nei prossimi tre mesi”. In uno dei suoi primi interventi dopo l’accordo sulla Brexit e la definitiva e ordinata uscita del Regno Unito dall’Europa, Johnson ha assicurato che resterà premier e bocciato ogni velleità indipendentista della Scozia respingendo l’ipotesi di un referendum perché “dovrebbe tenersi una sola volta in una generazione” e gli scozzesi si sono già espressi. Nel 2014 infatti il referendum sull’indipendenza ha visto la vittoria del “No” con il 55,30%. Il premier britannico ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Un sassolino dalla scarpa se lo leva subito. “Abbiamo vaccinato un milione dipersone, più del resto d’Europa messo insieme” afferma il premier britannico Boris Johnson ai microfoni del programma tv Andrew Marr Show. Da domani circa 530.000 dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca saranno disponibili nei centri di vaccinazione e “posso dirvi che faremo decine di milioni di vaccinazioni nei prossimi tre mesi”. In uno dei suoi primi interventi dopo l’accordo sulla Brexit e la definitiva e ordinata uscita del Regno Unito dall’Europa, Johnson ha assicurato che resterà premier e bocciato ogni velleità indipendentista dellarespingendo l’ipotesi di un referendum perché “dovrebbe tenersi una sola volta in una generazione” e gli scozzesi si sono già espressi. Nel 2014 infatti il referendum sull’indipendenza ha visto la vittoria del “No” con il 55,30%. Il premier britannico ...

