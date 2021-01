Da 25 anni tentano di eliminare una pozza d’acqua in mezzo alla strada senza successo

Leggi su virali.video

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Avete mai pensato che una sempliceformatasi per, possa diventare un fenomeno turistico? E quello che èin Russia, dove grazie alle immagini pubblicate su Instagram, di una particolare, piuttosto grande, si sono alimentate le visite da parte di tante persone curiose. Questo curioso evento a luogo in via Tikhookeanskaya, nella città di Yuzhno-Sakhalinsk. Questa zona della città, situata nella Russia orientale, convive con un problemino da oltre 25. Sembra infatti che dal 1995, le acque piovane scendano lungo un pendio e si accumulino formando un vero e proprio lago all’interno della città. Sono moltiche gli abitanti della zona chiedano alle autorità di occuparsi del problema, ma nonostante i ...