Crisi di governo, Boschi: “Noi vogliamo andare avanti, ma dipende da Conte. Non ci ha ancora risposto sul Recovery” (Di domenica 3 gennaio 2021) Se ci sarà una Crisi di governo dipenderà dal presidente del Consiglio. La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, torna ad agitare lo spettro del dietrofront del suo partito parlando al Tg4, dopo aver condannato, in un’intervista di ieri a Repubblica, i toni usati da Giuseppe Conte nei confronti dei renziani per le pressioni su Palazzo Chigi. “Noi – ha detto – vogliamo andare avanti, siamo diversi dagli altri partiti. Le poltrone servono per fare cose buone, se non le si fa le poltrone non servono. Per noi sono importanti i vaccini. Vorremo aprire le scuole, non la Crisi di governo”. Il nodo è sempre quello sull’uso dei fondi del Recovery Fund, dopo che Matteo Renzi ha più volte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Se ci sarà unadirà dal presidente del Consiglio. La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena, torna ad agitare lo spettro del dietrofront del suo partito parlando al Tg4, dopo aver condannato, in un’intervista di ieri a Repubblica, i toni usati da Giuseppenei confronti dei renziani per le pressioni su Palazzo Chigi. “Noi – ha detto –, siamo diversi dagli altri partiti. Le poltrone servono per fare cose buone, se non le si fa le poltrone non servono. Per noi sono importanti i vaccini. Vorremo aprire le scuole, non ladi”. Il nodo è sempre quello sull’uso dei fondi delFund, dopo che Matteo Renzi ha più volte ...

"Noi non vogliamo aprire una crisi di governo. Siamo al lavoro sul Recovery Plan, abbiamo mandato documenti scritti al governo con tutte le cose che non funzionano e proposte su come spendere, perché ...

