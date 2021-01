CorSport | Milik | prende quota lo sbarco a Marsiglia | l’Atletico non rilancia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 gennaio 2021) Pernon ci sono tante possibilità, ormai. Ha lasciato andare troppi treni, scrive il Corriere dello Sport. “Sembra che non se ne sia pentito e che l’idea di arrivare a giugno ancora lo tenti. Ma sarebbe pericoloso assai, perché a quel punto non avrebbe alcuna possibilità per convincere il Ct della propria Nazionale a dargli una maglia”. Quali sono le possibilità che gli restano? Quella delsembra sfumare, mentre resta in piedi la pista. “L’Olympique ha la voglia di arrivare a, si allungherebbe sino a 10 milioni di euro (con bonus da aggiungere eventualmente).si già fermato a cinque e poi si è anche messo a cercare prestiti in giro per l’Europa, perché il momento economicamente non è dei più semplici”. L'articolo ilNapolista.