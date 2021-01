Chi è l’ex marito di Veronica Pivetti, Giorgio Ginex (Di domenica 3 gennaio 2021) Giorgio Ginex prosegue i propri studi, dopo la maturità, dapprima iscrivendosi alla facoltà di Geologia dell’Università degli Studi di Milano e poi all’Accademia D’Arte Drammatica dei Filodrammatici, dove ottiene il diploma nel 1988. Inizia da questo momento in poi la sua carriera nel mondo del teatro e delle fiction televisive, cimentandosi anche nell’ambito del doppiaggio.Nel 1998 è protagonista del film Fondovalle di Paolo Poloni e scrive la sua prima opera teatrale, Tuzenbach & Solenyj, in scena al Teatro Valle di Roma. Dal 1999 al 2005 è protagonista della soap opera Vivere ed è sempre attivo in ambito teatrale. Negli spettacoli Atti di Guerra e Bioetica viene diretto da Luca Ronconi. Non abbandonando mai la sua carriera in ambito teatrale, Giorgio Ginex si avvicina alla conduzione radiofonica, nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021)prosegue i propri studi, dopo la maturità, dapprima iscrivendosi alla facoltà di Geologia dell’Università degli Studi di Milano e poi all’Accademia D’Arte Drammatica dei Filodrammatici, dove ottiene il diploma nel 1988. Inizia da questo momento in poi la sua carriera nel mondo del teatro e delle fiction televisive, cimentandosi anche nell’ambito del doppiaggio.Nel 1998 è protagonista del film Fondovalle di Paolo Poloni e scrive la sua prima opera teatrale, Tuzenbach & Solenyj, in scena al Teatro Valle di Roma. Dal 1999 al 2005 è protagonista della soap opera Vivere ed è sempre attivo in ambito teatrale. Negli spettacoli Atti di Guerra e Bioetica viene diretto da Luca Ronconi. Non abbandonando mai la sua carriera in ambito teatrale,si avvicina alla conduzione radiofonica, nei ...

