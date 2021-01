Bergomi: “L’Inter non ha la rosa migliore. Il valore aggiunto è Conte” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Conte è il valore aggiunto di questa squadra. Secondo me L’Inter non ha la rosa migliore. Penso che Juventus, Napoli, Milan e anche la stessa Lazio siano squadre molto forti, costruite bene. Da non sottovalutare la Roma, che ha avuto passaggi a vuoto ma è una squadra costante che vince con le piccole. È tutto aperto. Penso che quando inizieranno le coppe L’Inter un vantaggio lo potrà avere, dipendentemente dal percorso che faranno tutte le altre”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Bergomi, ex calciatore delL’Inter e commentatore di Sky Sport, durante il pre partita del match contro il Crotone in cui ha analizzato la rosa del club milanese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) “è ildi questa squadra. Secondo menon ha la. Penso che Juventus, Napoli, Milan e anche la stessa Lazio siano squadre molto forti, costruite bene. Da non sottovalutare la Roma, che ha avuto passaggi a vuoto ma è una squadra costante che vince con le piccole. È tutto aperto. Penso che quando inizieranno le coppeun vantaggio lo potrà avere, dipendentemente dal percorso che faranno tutte le altre”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe, ex calciatore dele commentatore di Sky Sport, durante il pre partita del match contro il Crotone in cui ha analizzato ladel club milanese. SportFace.

