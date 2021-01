Adriano Celentano a Domenica In: “Io e Claudia chiusi in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo faremo” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Io non ho mai fatto il Vaccino, però ora sono d’accordo a farlo e anche Claudia“. Così Adriano Celentano è intervenuto telefonicamente a Domenica In, rispondendo a una domanda della conduttrice Mara Venier se si farà o meno il Vaccino anti-Covid. Il cantante ha spiegato di essere “chiuso in casa da un anno“, insieme alla moglie, Claudia Mori. “Proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe”, ha detto scherzando e chiedendo alla conduttrice di salutare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in studio. Celentano è intervenuto a sorpresa soprattutto per fare gli auguri in diretta a Giovanna Ralli, che ha celebrato in studio i suoi 86 anni. “Sono rimasto colpito dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “Io non ho mai fatto il, però ora sono d’accordo a farlo e anche“. Cosìè intervenuto telefonicamente aIn, rispondendo a una domanda della conduttrice Mara Venier se si farà o meno ilanti-. Il cantante ha spiegato di essere “chiuso inda un“, insieme alla moglie,Mori. “Proprio l’altro ieri ci hportato il vestito a righe”, ha detto scherzando e chiedendo alla conduttrice di salutare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in studio.è intervenuto a sorpresa soprattutto per fare gli auguri in diretta a Giovanna Ralli, che ha celebrato in studio i suoi 86 anni. “Sono rimasto colpito dalla ...

