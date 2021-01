Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega. Aveva numerose ferite alla testa (Di sabato 2 gennaio 2021) Franco Colleoni, 68 anni, è stato trovato senza vita questa mattina a Dalmine, in provincia di Bergamo, nel cortile della sua abitazione vicino al suo ristorante. Che gestiva con la sua famiglia. Il corpo presentava numerose ferite alla testa. Colleoni era stato assessore al Comune di Dalmine e segretario provinciale della Lega fino al 2004. Colleoni Aveva poi lasciato la politica attiva e gestiva il ristorante ‘Il Carroccio’. Tra le ipotesi, c’è quella della rapina o furto degenerati, anche se in questa prima fase il lavoro è a 360 gradi. Il sindaco di Dalmine: Colleoni dava sempre spunti interessanti “E’ una cosa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021), 68 anni, è stato trovato senza vita questa mattina a Dalmine, in provincia di Bergamo, nel cortilesua abitazione vicino al suo ristorante. Che gestiva con la sua famiglia. Il corpo presentavaera stato assessore al Comune di Dalmine efino al 2004.poi lasciato la politica attiva e gestiva il ristorante ‘Il Carroccio’. Tra le ipotesi, c’è quellarapina o furto degenerati, anche se in questa prima fase il lavoro è a 360 gradi. Il sindaco di Dalmine:dava sempre spunti interessanti “E’ una cosa ...

