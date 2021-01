Traffico Roma del 02-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione scarsi gli spostamenti su tutte le strade della capitale soprattutto in virtù delle limitazioni imposte dalla zona rossa in tutta Italia giornata comunque caratterizzata dal maltempo con vento forte e pioggia Continuano i disagi sulla linea ferroviariaViterbo per le cattive condizioni meteo e per la presenza di ostacoli lungo i binari nel dettaglio il transito dei treni È momentaneamente sospeso tra le stazioni di Soriano e Viterbo una frana ha provocato la chiusura della strada statale 493 via Claudia Braccianese prudenza Dunque per il divieto di transito tra Deiana e Querce d’Orlando a chi viaggia in metro ricordiamo che fino al 5 gennaio la stazione Lepanto della linea a chiusa per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici infine prossimità di Spinaceto prudenza per ...