SALDI 2021 INVERNALI, OGGI VIA IN 3 REGIONI/ Ma sul calendario incombe il Covid... (Di sabato 2 gennaio 2021) SALDI INVERNALI 2021, OGGI si parte in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Ma sarà un inizio "zoppo" a causa della zona rossa. E per le altre REGIONI... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021)si parte in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Ma sarà un inizio "zoppo" a causa della zona rossa. E per le altre...

MediasetTgcom24 : Saldi invernali, ecco le date di inizio Regione per Regione #saldi - Agenpress : Saldi, Codacons: partenza con calo record degli acquisti. Negozi deserti - Agenzia_Italia : Sono cominciati i saldi e i commercianti temono un grosso flop - GazzettinoL : Saldi da oggi in tre Regioni :Basilicata,Valle d'Aosta e Molise; --------------------- Venezia alzato il MOSE ----… - MoliseTabloid : Via ai saldi in Molise ma molti commercianti chiusi per la ‘zona rossa’. Come cambia il decalogo per il consumatore… -