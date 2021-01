Rovella-Juve, lunedì la chiusura? Cifre, formula e contropartite (Di sabato 2 gennaio 2021) Rovella Juve, lunedì la chiusura? Cifre, formula e contropartite dell’affare che coinvolge il giovane genoano Dovrebbe essere Nicolò Rovella il primo colpo del mercato di gennaio della Juventus. Secondo Tuttosport già lunedì, all’apertura della sessione, potrebbe essere definito il colpo che renderà il classe 2001 bianconero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNTUSNEWS24 Anche se solo formalmente, visto che resterà in prestito al Genoa almeno fino alla prossima estate. L’intesa è stata raggiunta su una valutazione da 10 milioni più bonus, potrebbe essere inserito nell’affare Portanova ma occhio anche ad altri elementi della Juventus U23. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)ladell’affare che coinvolge il giovane genoano Dovrebbe essere Nicolòil primo colpo del mercato di gennaio dellantus. Secondo Tuttosport già, all’apertura della sessione, potrebbe essere definito il colpo che renderà il classe 2001 bianconero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNTUSNEWS24 Anche se solo formalmente, visto che resterà in prestito al Genoa almeno fino alla prossima estate. L’intesa è stata raggiunta su una valutazione da 10 milioni più bonus, potrebbe essere inserito nell’affare Portanova ma occhio anche ad altri elementi dellantus U23. Leggi su ...

