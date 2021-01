Rientro a scuola | parla D’Amato | “Ripartire con i contagi in crescita non ha senso”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora dubbi e polemiche sulla riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio. Are questa volta è Alessio, assessore della sanità e integrazione della Regione Lazio. “Con questi dati in, faccio un appello al governo a riflettere bene sulla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. Devono restare chiuse“, dichiara l’assessore in un’intervista a ‘Il Messaggero’.non si riferisce esclusivamente al Lazio, una regione che è rimasta sempre in zona gialla, bensì estende l’appello per tutta l’Italia. Aprire le scuole e far muovere milioni di studenti potrebbe essere imprudente nella situazione odierna di Coronavirus. Leggi anche: Coronavirus, il 7 gennaio riaprono le scuole superiori: ecco il piano di Speranza Il problema, che emerge dall’intervista, è che l’intero Paese si trova or ...