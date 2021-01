Riaperture e zone gialle: cosa succederà dopo il 7 gennaio? (Di sabato 2 gennaio 2021) Il primo mese del 2021 porta con sé una lunga serie di scadenze: la prima è quella delle restrizioni previste dal Decreto del 20 dicembre, segue quello del DPCM del 3 dicembre e la fine dello Stato d’Emergenza previsto il 31 gennaio. Altra data attesissima è quella del 15, quando sulla carta sarebbero previste le Riaperture di palestre, piscine, teatri, cinema… ma la recente risalita dell’indice Rt sta spingendo il governo a rimettere in discussione non solo le Riaperture del 15 ma in generale il ripristino delle fasce gialle. Il ministro della Salute Speranza ha annunciato che il governo e il cts stanno valutando eventuali misure che, se decise, saranno annunciate entro il 6 gennaio. Al momento però, l’Italia sta vivendo gli ultimi giorni in zona rossa in attesa del tanto sognato 7 ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Il primo mese del 2021 porta con sé una lunga serie di scadenze: la prima è quella delle restrizioni previste dal Decreto del 20 dicembre, segue quello del DPCM del 3 dicembre e la fine dello Stato d’Emergenza previsto il 31. Altra data attesissima è quella del 15, quando sulla carta sarebbero previste ledi palestre, piscine, teatri, cinema… ma la recente risalita dell’indice Rt sta spingendo il governo a rimettere in discussione non solo ledel 15 ma in generale il ripristino delle fasce. Il ministro della Salute Speranza ha annunciato che il governo e il cts stanno valutando eventuali misure che, se decise, saranno annunciate entro il 6. Al momento però, l’Italia sta vivendo gli ultimi giorni in zona rossa in attesa del tanto sognato 7 ...

Le idee del governo dal 16 gennaio: palestre riaperte solo per lezioni individuali

Si inizia a parlare di cosa succederà allo scadere dell'attuale dpcm. Ancora fermi gli sport di contatto, il ministro Spadafora parla di una ripartenza alla fine del mese ...

