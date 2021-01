“Preferisco il carcere più che stare con mia moglie”: viola gli arresti domiciliari ma la Cassazione lo assolve (Di sabato 2 gennaio 2021) Un uomo, condannato agli arresti domiciliari, non sopportava più la convivenza con la moglie, al punto da desiderare una soluzione drastica. “Preferisco andare in carcere piuttosto che stare a casa con lei” ha detto ai carabinieri di Crotone dopo una lite, come racconta Il Mattino. Tuttavia, questo comportamento gli era valso una seconda condanna, per evasione, confermata in due gradi di giudizio. Il tribunale di Crotone e la corte d’appello di Catanzaro avevano disposto una pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione aggiuntiva, ma la Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione dei gradi precedenti perché ha ritenuto l’uomo non punibile per la tenuità del fatto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Un uomo, condannato agli, non sopportava più la convivenza con la, al punto da desiderare una soluzione drastica. “andare inpiuttosto chea casa con lei” ha detto ai carabinieri di Crotone dopo una lite, come racconta Il Mattino. Tuttavia, questo comportamento gli era valso una seconda condanna, per evasione, confermata in due gradi di giudizio. Il tribunale di Crotone e la corte d’appello di Catanzaro avevano disposto una pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione aggiuntiva, ma laha annullato senza rinvio la decisione dei gradi precedenti perché ha ritenuto l’uomo non punibile per la tenuità del fatto. L'articolo ilNapolista.

