Pietramelara | tecnico Enel folgorato durante una riparazione

(Di sabato 2 gennaio 2021)– Unè rimasto ucciso in seguito a folgorazione ricevutaladi ad una linea elettrica in località contrada Parata. L’uomo si chiamava Alfonso Cassese, 54enne di Piedimonte Matese. Cassese lavorava ad un palo dell’elettricità quando un improvviso sbalzo di tensione ha generato una scarica ad alto voltaggio inaspettata che ha determinato la sua morte istantanea. Con lui al lavoro c’era un altro uomo fortunatamente illeso. L’uomo lascia la moglie e due figli. Come si apprende dall’ANSA, i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Capua hanno sequestrato l’area e stanno svolgendo le dovute indagini. Questo il comunicato dell’UGL, sindacato che ha espresso la sua posizione sui rischi lavorativi legati al contatto con la corrente elettrica: “La ...