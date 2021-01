Per il dopo Conte si lavora ad un Governo Franceschini (Di sabato 2 gennaio 2021) È arrivata per l’Italia l’ora di archiviare i due governi grillini a guida Conte? A sentire Matteo Renzi sarebbe giunta l’ora di rimuovere il pugliese per dare vita ad un nuovo Governo. C’è da fare i conti con Nicola Zingaretti che sarebbe stanco sia di Matteo Renzi, giudicato avventuroso, ma anche di Giuseppe Conte, troppo attendista. Il Partito Democratico guarderebbe all’ipotesi di andare al voto. Ma non tutti al Nazzareno la pensano così. Su una cosa i dem sono concordi: è scaduto il tempo di Giuseppe Conte. Ma non sarebbe Mario Draghi il nome appoggiato dai dem, bensì Dario Franceschini. Per alcuni, l’attuale ministro della Cultura potrebbe avere il profilo migliore per il dopo Conte. L’esponente popolare vanta eccellenti i rapporti con Giancarlo Giorgetti e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 2 gennaio 2021) È arrivata per l’Italia l’ora di archiviare i due governi grillini a guida? A sentire Matteo Renzi sarebbe giunta l’ora di rimuovere il pugliese per dare vita ad un nuovo. C’è da fare i conti con Nicola Zingaretti che sarebbe stanco sia di Matteo Renzi, giudicato avventuroso, ma anche di Giuseppe, troppo attendista. Il Partito Democratico guarderebbe all’ipotesi di andare al voto. Ma non tutti al Nazzareno la pensano così. Su una cosa i dem sono concordi: è scaduto il tempo di Giuseppe. Ma non sarebbe Mario Draghi il nome appoggiato dai dem, bensì Dario. Per alcuni, l’attuale ministro della Cultura potrebbe avere il profilo migliore per il. L’esponente popolare vanta eccellenti i rapporti con Giancarlo Giorgetti e ...

fanpage : Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' - matteosalvinimi : Grazie al pressing della Lega, è arrivato il via libera al completamento dei lavori sull’A33 Asti-Cuneo dopo anni d… - capuanogio : Per #LaPenna seconda giornata senza designazione in #SerieA o #SerieB dopo #JuveFiorentina - sossioc : RT @fdragoni: #Pence annulla un già programmato viaggio in Israele dopo il 6 gennaio. Questa notizia avvalora una delle indiscrezioni. Il… - giancar48220801 : @Adnkronos Ma c’è cosa vuoi debellare lui Sa che non esiste vaccino x i virus RNA , però continua a fingere ed a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Per dopo Zona rossa, arancione e gialla dal 7 gennaio: riaperture, scuola, palestre e bar Corriere della Sera La verità sul crack della Fondazione Breda, spolpata senza alcun colpevole

L’eredità del senatore ai padovani è stata depredata in pochi anni: ecco come è potuto succedere e perché Cibin, mente del buco da 20 milioni, alla fine se la caverà ...

Juve, Pirlo: "Dopo la Fiorentina riunione produttiva, mai più una gara così"

Il tecnico bianconero alla vigilia dell'Udinese: "Ho ritrovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l'ultima brutta prestazione" ...

L’eredità del senatore ai padovani è stata depredata in pochi anni: ecco come è potuto succedere e perché Cibin, mente del buco da 20 milioni, alla fine se la caverà ...Il tecnico bianconero alla vigilia dell'Udinese: "Ho ritrovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l'ultima brutta prestazione" ...