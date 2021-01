Nola, minaccia i genitori con un coltello per denaro. 33enne arrestato (Di sabato 2 gennaio 2021) Nola: arrestato 33enne per aver minacciato i genitori con un coltello per avere denaro e comprare le sigarette. I carabinieri della stazione di Nola insieme a quelli della sezione radiomobile locale hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari ed estorsione un 33enne del posto già noto alle ffoo. I militari sono intervenuti nell’abitazione del padre del Leggi su 2anews (Di sabato 2 gennaio 2021)per averto icon unper averee comprare le sigarette. I carabinieri della stazione diinsieme a quelli della sezione radiomobile locale hannoper maltrattamenti contro familiari ed estorsione undel posto già noto alle ffoo. I militari sono intervenuti nell’abitazione del padre del

