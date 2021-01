Nardi “stoccata” a Signorini: «Limonare sì, il resto no?», perché era assente a Capodanno (Di sabato 2 gennaio 2021) assente al party di Capodanno organizzato quest’anno dal “Grande Fratello Vip” Filippo Nardi, eliminato dalla Casa settimane fa con l’accusa di «sessismo». A spiegare il motivo della sua mancata partecipazione lo stesso ex gieffino, che ha colto l’occasione, replicando ad un utente, che domandava come mai mancassero in studio sia lui che l’ex della Ventura, Stefano Bettarini. leggi anche l’articolo —> Filippo Nardi accusa choc: «Con mia moglie…», ex concorrente del GF tira fuori tutto Filippo Tanti gli ospiti in studio al “veglione” di Capodanno, in onda su Canale 5, festeggiato nella Casa del “Grande Fratello Vip”. assente Filippo Nardi, che ha motivato la sua non presenza al programma condotto da Alfonso Signorini: «Non sono stato invitato», ha ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021)al party diorganizzato quest’anno dal “Grande Fratello Vip” Filippo, eliminato dalla Casa settimane fa con l’accusa di «sessismo». A spiegare il motivo della sua mancata partecipazione lo stesso ex gieffino, che ha colto l’occasione, replicando ad un utente, che domandava come mai mancassero in studio sia lui che l’ex della Ventura, Stefano Bettarini. leggi anche l’articolo —> Filippoaccusa choc: «Con mia moglie…», ex concorrente del GF tira fuori tutto Filippo Tanti gli ospiti in studio al “veglione” di, in onda su Canale 5, festeggiato nella Casa del “Grande Fratello Vip”.Filippo, che ha motivato la sua non presenza al programma condotto da Alfonso: «Non sono stato invitato», ha ...

