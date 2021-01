Meteo Neve – Allerta codice rosso per Valanghe sulle Alpi (Di sabato 2 gennaio 2021) La nuova Neve incrementa ulteriormente il rischio Valanghe sull’arco Alpino: pericolo forte in Veneto e Friuli La Neve caduta nel primo giorno del 2021 ha nuovamente incrementato il rischio Valanghe su tutto l’arco Alpino. Secondo l’ultimo bollettino di Aineva, il pericolo è forte (livello 4 su una scala da 1 a 5) sui settori Alpini al confine tra Veneto e Trentino Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) La nuovaincrementa ulteriormente il rischiosull’arcono: pericolo forte in Veneto e Friuli Lacaduta nel primo giorno del 2021 ha nuovamente incrementato il rischiosu tutto l’arcono. Secondo l’ultimo bollettino di Aineva, il pericolo è forte (livello 4 su una scala da 1 a 5) sui settorini al confine tra Veneto e Trentino

Manfredonia, previsioni meteo per il 2/01/2021. Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperature comprese tra 9 e 13°C ...

GENOVA, 2 GEN - Dopo le abbondanti nevicate della notte la A26 e la A7 sono state interdette ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate. In particolare in A7 il limite è previsto tra il bivio A7/A ...

