La Tv non sarà più la stessa

Il telecomando è sparito, pensionato dai comandi vocali. Google trasforma lo schermo del salotto in un trovatutto multimediale, i reality show sbarcano sui social network e le piattaforme di streaming si reinventano. Sono in arrivo migliaia di canali tematici da guardare senza doversi abbonare. La nuova frontiera, infatti, è pagare per vedere anche solo un singolo evento. Una televisione diversa, iper-connessa, dove il telecomando è superfluo e lo schermo adattabile a quello di un computer. L'offerta del domani non si profila come generalista, ma individualista, nell'accezione più positiva che il termine possa avere. Alle alternative digitali che si è imparato a conoscere, a Netflix, Amazon Prime Video o Mediaset Infinity, gli ultimi ritrovati della tecnologia hanno permesso di affiancare ben altro: piattaforme nuove di zecca, piccoli dispositivi capaci di rendere smart qualunque ...

