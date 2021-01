Kelly Piquet | fidanzata Max Verstappen L' ex di Kvyat è la figlia di Nelson

(Di sabato 2 gennaio 2021)Max: nuovo amore per il pilota Red Bull, è l'ex didi, nove anni in più dell'olandese e già madre.

pasotti_ : RT @SkySportF1: ? @Max33Verstappen svela sui suoi profili social chi è la sua nuova fiamma #SkyMotori #F1 #Formula1 - Fprime86 : RT @SkySportF1: ? @Max33Verstappen svela sui suoi profili social chi è la sua nuova fiamma #SkyMotori #F1 #Formula1 - CorriereQ : F1, Verstappen rende pubblica la storia con Kelly Piquet: è la ex di Kvyat - sportli26181512 : F1. Verstappen, la love story con Kelly Piquet confermata sui social: è la ex di Kvyat: Con una foto postata su Ins… - SkySport : RT @SkySportF1: ? @Max33Verstappen svela sui suoi profili social chi è la sua nuova fiamma #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Kelly Piquet

Sky Sport

Le voci circolavano già da un po’, ma la conferma è arrivata il primo dell’anno grazie a due foto postate sui social in contemporanea. Il pilota di Formula 1 in scuderia Red Bull, Max Verstappen, ha u ...Roma, 2 gennaio 2021 – Per Max Verstappen l’amore corre veloce come in Formula 1. Il pilota della Red Bull presenta sui social la nuova fidanzata: la modella Kelly Piquet, figlia di Nelson Piquet, uno ...