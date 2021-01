Juventus, l’incredibile caso di Rabiot: “Due turni di stop”, verso l’esclusione con l’Udinese (Di sabato 2 gennaio 2021) La Juventus alle prese con l’incredibile caso che riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero, dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina, potrebbe essere costretto alla tribuna anche con l’Udinese. Il motivo riguarda un cavillo regolamentare circa la squalifica che il francese doveva scontare alla terza giornata (contro il Napoli) e che aveva dunque scontato visto che la sfida era stata considerata giocata e vinta a tavolino. Con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, invece, la partita si giocherà e dunque Rabiot ha dovuto scontare un turno di stop. La Juventus non aveva portato il giocatore in campo contro la Fiorentina per ragioni di sicurezza, ma era noto come, secondo il codice di giustizia sportiva, le sentenze che ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Laalle prese conche riguarda Adrien. Il centrocampista bianconero, dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina, potrebbe essere costretto alla tribuna anche con. Il motivo riguarda un cavillo regolamentare circa la squalifica che il francese doveva scontare alla terza giornata (contro il Napoli) e che aveva dunque scontato visto che la sfida era stata considerata giocata e vinta a tavolino. Con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, invece, la partita si giocherà e dunqueha dovuto scontare un turno di. Lanon aveva portato il giocatore in campo contro la Fiorentina per ragioni di sicurezza, ma era noto come, secondo il codice di giustizia sportiva, le sentenze che ...

