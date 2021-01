I Sumeri per primi salutarono l’alba del nuovo anno (Di sabato 2 gennaio 2021) , basandosi sul loro calendario. Il Capodanno, così come lo intendiamo noi, fu celebrato dall’antico popolo dei Sumeri che da quella prima volta. Nei tempi a venire per i Sumeri fu così ogni anno. Questo ogni volta che nell’alba del nuovo cielo annuale, compariva una certa stella. Essa Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) , basandosi sul loro calendario. Il Capod, così come lo intendiamo noi, fu celebrato dall’antico popolo deiche da quella prima volta. Nei tempi a venire per ifu così ogni. Questo ogni volta che neldelcielo annuale, compariva una certa stella. Essa

MoliPietro : I Sumeri per primi salutarono l’alba del nuovo anno - bowiesmelodrama : io dopo aver finito una spiegazione di venti minuti sulle barche dei sumeri: allora dimmi quindi cosa usavano i sum… - Succhiandiamo : RT @_il_Gian: Comunque la birra fu inventata dai Sumeri. Per questo io ringrazio tutti i Sumeri perché sumeritano ?? - free___way : L'Iraq centro imperi sumero,accadico,assiro,babilonese.dimora dei sumeri anunnaki,padri scrittura,agricoltura,picco… - antolou6 : @MarcoRizzoPC Boh, io ho votato per i sumeri.. -

Ultime Notizie dalla rete : Sumeri per A tu per tu con Daniela Cecchini, la giornalista scrittrice che ha le sue radici in Maremma IlGiunco.net I Sumeri per primi salutarono l’alba del nuovo anno

I Sumeri per primi salutarono l’alba del nuovo anno, basandosi sul loro calendario. Il Capodanno, così come lo intendiamo noi, fu celebrato dall’antico popolo dei Sumeri che da quella prima volta. Nei ...

Editoriale - Sulla strada di Abramo

Nei primi giorni del prossimo mese di marzo Papa Francesco sarà in Iraq. Il viaggio rappresenta un evento eccezionale innanzitutto sul piano religioso. Il moderno Iraq, infatti, occupa parte di quella ...

I Sumeri per primi salutarono l’alba del nuovo anno, basandosi sul loro calendario. Il Capodanno, così come lo intendiamo noi, fu celebrato dall’antico popolo dei Sumeri che da quella prima volta. Nei ...Nei primi giorni del prossimo mese di marzo Papa Francesco sarà in Iraq. Il viaggio rappresenta un evento eccezionale innanzitutto sul piano religioso. Il moderno Iraq, infatti, occupa parte di quella ...