Grave lutto per Peter Gomez: il Covid si porta via suo padre Francesca Galici A 85 anni è morto il padre di Peter Gomez per le conseguenze dell'infezione da coronavirus. Lo annuncia il giornalista sui social Grave lutto per Peter Gomez. Poche ore fa è morto suo padre, Filippo Gomez Homen, a causa delle complicazioni derivanti dall'infezione di coronavirus. Aveva 85 anni e da due giorni si trovava ricoverato a causa della malattia. A darne l'annuncio è stato lo stesso co-fondatore de Il Fatto Quotidiano con un tweet. "Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà"

