Governo, Boschi: 'Conte verso lo scontro in Aula'. Le posizioni di maggioranza ed opposizione (Di sabato 2 gennaio 2021) E' il malumore di Italia viva a tenere banco in queste ore, rispetto alla tenuta dell'attuale maggioranza di Governo. Nonostante l'appello del Capo dello Stato nel discorso di fine anno abbia ...

Agenzia_Italia : Boschi: 'Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono' - ilriformista : Mentre @GiuseppeConteIT cerca responsabili per allargare la maggioranza, da @ItaliaViva arrivano nuove bordate - louisfornellist : #Boschi: 'Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono' - lellinara : RT @Michele_Arnese: Alle viste un gruppo di responsabili pronti a salvare il governo? «Secondo me sì, altrimenti non si spiega il tono del… - a70199617 : #MA NON VI ALZATE Boschi: 'Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono' -