GF Vip | Tommaso Zorzi attacca Giulia Salemi per quello che è successo con Pierpaolo | “Ci vuole decoro!”

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sappiamo bene ormai che al GF Vip è esplosa la passione traPretelli. Dopo giorni di tentennamenti in cui però era evidente a tutti che l’intesa fosse alle stelle i due si sono lasciati andare. Prima “simbolicamente” sotto al vischio, poi in piscina con un lungo bagno di baci, abbracci e tenerezze. E da quel momento in poi non si sono più nascosti. I fan sono molto divisi a questo punto: ci sono quelli che fanno il tifo per questa coppia già soprannominata “Prelemi” e quelli che invece criticano l’atteggiamento di. Non a caso prima dell’ultima diretta del reality sulla Casa è arrivato un messaggio aereo rivolto al modello con scritto “Adios”. Per non parlare di quanto gli ha detto sua madre in diretta, inche sarebbe dovuto essere un augurio per il nuovo anno. ...