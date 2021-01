Covid Liguria, aumentano ricoveri e quarantene. Stabili i positivi (Di sabato 2 gennaio 2021) La Sono 203 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria a fronte di 1.265 tamponi molecolari e 523 test antigenici processati. In lieve aumento gli ospedalizzati che a oggi sono 740, 13 in più rispetto ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021) La Sono 203 i nuovi casialina fronte di 1.265 tamponi molecolari e 523 test antigenici processati. In lieve aumento gli ospedalizzati che a oggi sono 740, 13 in più rispetto ...

robertapinotti : Solidarietà politica e umana al Presidente della #Liguria @GiovanniToti per le minacce ricevute. Tutti insieme cont… - AntoDiMario : RT @robertapinotti: Solidarietà politica e umana al Presidente della #Liguria @GiovanniToti per le minacce ricevute. Tutti insieme contro i… - attilio59786435 : @GiovanniToti Covid in Liguria: 203 nuovi casi su 412 persone testate. Tasso positività:49% Zona Bianca Giovanni? - GiovanniToti : Il punto su emergenza Covid e allerta neve in diretta dalla Regione Liguria ?? - infoitinterno : Covid Liguria, aumentano ricoveri e quarantene. Stabili i positivi -