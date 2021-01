Covid, indice di positività al 17,6%. Ormai è un coro: scuole superiori chiuse o sarà terza ondata (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovi contagi da coronavirus in Italia riscontrati oggi. Dai ieri sono stati registrati altri 364 morti, che portano il totale delle vittime a 74.985 dall’inizio dell’emergenza. Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Ieri i nuovi casi erano stati 22.211 su 157.524 tamponi, mentre i morti erano stati 462. L’indice di positività al coronavirus in Italia sale al 17.6%. Da ieri sono stati effettuati 67.174 tamponi, mentre salgono ancora i ricoveri nelle terapie intensive dove attualmente ci sono 2.569 persone (+16 da ieri). Le scuole superiori contribuiscono a diffondere il virus A tenere banco, in vista del 7 gennaio, è il dibattito sulla riapertura delle scuole. Giovanni Sebastiani del Cnr si dice ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovi contagi danavirus in Italia riscontrati oggi. Dai ieri sono stati registrati altri 364 morti, che portano il totale delle vittime a 74.985 dall’inizio dell’emergenza. Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Ieri i nuovi casi erano stati 22.211 su 157.524 tamponi, mentre i morti erano stati 462. L’dialnavirus in Italia sale al 17.6%. Da ieri sono stati effettuati 67.174 tamponi, mentre salgono ancora i ricoveri nelle terapie intensive dove attualmente ci sono 2.569 persone (+16 da ieri). Lecontribuiscono a diffondere il virus A tenere banco, in vista del 7 gennaio, è il dibattito sulla riapertura delle. Giovanni Sebastiani del Cnr si dice ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice Covid, indice Rt Valle d'Aosta sale a 0,84 Agenzia ANSA Covid-19. In Sicilia 734 nuovi positivi, 28 morti, 103 guariti. A Siracusa 90 casi

Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in sicilia 734 nuovi positivi. Le vittime sono 28 che portano i morti a 2.468 dall’inizio della pandemia. Ed ecco la mappa nelle province: Catania 271, ...

Burioni: "La variante inglese circola più tra i ragazzi, occhio a riaprire le scuole"

Il virologo ha anche una bella notizia: "Dati preliminari affermano che questa variante è neutralizzata dalla risposta immune suscitata dai vaccini" ...

