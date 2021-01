“Chi nasce in Liguria è ligure”: l’evitabile spot di Toti per lo ius soli (Di sabato 2 gennaio 2021) Genova, 2 gen – Rischiano di creare un caso diplomatico all’interno del centrodestra gli auguri che il governatore Giovanni Toti ha fatto alla prima nata dell’anno. Usanza tipica di molte amministrazioni, nel caso della Liguria si è però trasformata in un evitabilissimo spot nei confronti dello ius soli. Toti sembra la Boldrini: “Chi nasce in Liguria è ligure” “Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia il piccolo Louis e dall’Ospedale San Martino mi arriva la foto di Greta, prima nata a Genova. Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Genova, 2 gen – Rischiano di creare un caso diplomatico all’interno del centrodestra gli auguri che il governatore Giovanniha fatto alla prima nata dell’anno. Usanza tipica di molte amministrazioni, nel caso dellasi è però trasformata in un evitabilissimonei confronti dello iussembra la Boldrini: “Chiin” “Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia il piccolo Louis e dall’Ospedale San Martino mi arriva la foto di Greta, prima nata a Genova. Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la ...

LaStampa : Vergognosi commenti razzisti per la prima nata a Genova, Toti: “Chi nasce in Liguria è ligure” - fanpage : 'Chi nasce in Liguria è ligure!' L'ira del presidente Toti - LaStampa : Graeter è figlia di Joy, una donna nata in Nigeria, così come il papà. Il presidente è dovuto intervenire dopo quan… - Sssince1908 : @BeatricePedrini @salvinimi Chi nasce in liguria è ligure, chi nasce in italia non è italiano, come cazzo è sta cosa - Luciano06815942 : RT @AlfioKrancic: Pioggia di commenti razzisti sulla prima nata, figlia di immigrati nigeriani a Genova. Toti: 'Chi nasce in Liguria è ligu… -