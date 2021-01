Capua | “Non tutti i virus diventano pandemia | ecco perché è esplosa”

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021) Valentina Dardari Secondo l’esperta anche i social network hanno un peso nella diffusione del Covid-19 Secondo la virologa Ilaria, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, anche i social network hanno avuto un peso nella diffusione del. Noninfatti, questo, se lasciati nei loro ecosistemi ed equilibri naturali, non scoppierebbero epidemie.allora con la Sars-Cov-2 è successo questo? Come riportato dal Corriere, laha spiegato che esiste un fattore, ovvero un potenziale pandemico che risulta molto legato alla via di trasmissione e alla contagiosità dei. Questo fattore non è però l’unico responsabile ...