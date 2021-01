Bonus Renzi, come funziona. Spetta per fascia reddito tra 8.174 e 40.000 euro (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Bonus prende il nome di Renzi che è stato uno dei politici impegnati nella determinazione di queso aumento stipendiale. Si tratta della continuazione del Bonus di 80 euro approvato all’epoca del governo Renzi; ora questa voce di stipendio subisce un significativo aumento. In primis va detto che non si tratta di Bonus tipo monopattini ma di entrate mensili aventi origine nella fase delle detrazioni stipendiali. Il tutto imputabile all’Irpef risparmiata nel corso del 2021 col taglio del cuneo fiscale. Il Bonus in busta paga 2021 continuerà a essere percepito da circa 16 milioni di lavoratori dipendenti che si trovano nella fascia di reddito tra 8.174 e 40.000 euro. L’agevolazione viene erogata in due ... Leggi su webzeta (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilprende il nome diche è stato uno dei politici impegnati nella determinazione di queso aumento stipendiale. Si tratta della continuazione deldi 80approvato all’epoca del governo; ora questa voce di stipendio subisce un significativo aumento. In primis va detto che non si tratta ditipo monopattini ma di entrate mensili aventi origine nella fase delle detrazioni stipendiali. Il tutto imputabile all’Irpef risparmiata nel corso del 2021 col taglio del cuneo fiscale. Ilin busta paga 2021 continuerà a essere percepito da circa 16 milioni di lavoratori dipendenti che si trovano nelladitra 8.174 e 40.000. L’agevolazione viene erogata in due ...

