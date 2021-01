Bologna – Infermiere in videochiamata salva la vita di un bimbo che stava soffocando (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono stati “15 minuti veramente impegnativi” ha raccontato Daniele Celin, 41 anni, dell’ospedale Maggiore di Bologna, protagonista di un complicato intervento di soccorso a distanza con cui la sera del 23 dicembre, collegato in video con un’app medica, ha aiutato una coppia di genitori in manovre di rianimazione sul figlio di due anni La cosa Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono stati “15 minuti veramente impegnativi” ha raccontato Daniele Celin, 41 anni, dell’ospedale Maggiore di, protagonista di un complicato intervento di soccorso a distanza con cui la sera del 23 dicembre, collegato in video con un’app medica, ha aiutato una coppia di genitori in manovre di rianimazione sul figlio di due anni La cosa

