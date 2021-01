Bergamo. Incidente in via Carducci: morto il ventenne Vincenzo Caldura (Di sabato 2 gennaio 2021) Il cuore di Vincenzo Caldura si è fermato a soli 26 anni a seguito di un terribile Incidente stradale avvenuto in via Carducci all’altezza della rotonda che incrocia via Gaudenzi. L’automobile con a bordo due giovani che si stavano dirigendo verso il centro ha sbandato e ha abbattuto un cartello stradale e il semaforo finendo la corsa contro un albero. Vincenzo Caldura, residente a Bergamo, che era alla guida, è stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Il passeggero, 21 anni, è uscito quasi illeso dall’impatto. Per accertamenti è stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni. Leggi su laprimapagina (Di sabato 2 gennaio 2021) Il cuore disi è fermato a soli 26 anni a seguito di un terribilestradale avvenuto in viaall’altezza della rotonda che incrocia via Gaudenzi. L’automobile con a bordo due giovani che si stavano dirigendo verso il centro ha sbandato e ha abbattuto un cartello stradale e il semaforo finendo la corsa contro un albero., residente a, che era alla guida, è stato sbalzato dall’abitacolo ed èsul colpo. Il passeggero, 21 anni, è uscito quasi illeso dall’impatto. Per accertamenti è stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni.

