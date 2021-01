WhatsApp, la funzione del 2021 fa infuriare gli utenti: cosa sta succedendo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per questo 2021 è spuntata una nuova funzione fantasma di WhatsApp. Ma gli utenti sono a dir poco infuriati: andiamo a vedere il motivo. La crescita nel 2020 di WhatsApp è stata esponenziale, infatti l’anno appena concluso è risultato grandioso per il mondo della tecnologia. Con la popolazione costretta a rimanere in casa è aumentato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per questoè spuntata una nuovafantasma di. Ma glisono a dir poco infuriati: andiamo a vedere il motivo. La crescita nel 2020 diè stata esponenziale, infatti l’anno appena concluso è risultato grandioso per il mondo della tecnologia. Con la popolazione costretta a rimanere in casa è aumentato L'articolo proviene da Inews.it.

sposaisterica : @margotebasta @Al3xI98O @WhatsApp Io ho huawei e uso questa funzione da tanto, è vero sarà almeno un anno. - Al3xI98O : @11mici @seieventisei @WhatsApp Boh, a me lo ha detto stamattina quindi non so se la novità è che me lo ha detto o… - Sevy_ : @Al3xI98O @WhatsApp Funzione copiata da telegram ?? comunque sì è veramente comodo, anche se io, appunto abituata a… - Al3xI98O : Una funzione fighissima di @WhatsApp , l'ho scoperta ora: puoi rispondere ad un messaggio strisciandolo verso destra ?? Comodo! - usermoony : Whatsapp dovrebbe creare una funzione per cui puoi essere offline anche senza spegnere i dati, sarebbe il mio paradiso -