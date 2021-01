Si ubriaca davanti alla tv e fa domanda per cambiare nome, poi la scoperta: ora all’anagrafe è Celine Dion (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si è ubriacato mentre guardava un concerto di Celine Dion in tv e, preso dall’euforia del momento, ha fatto richiesta di cambiare nome. All’indomani però, non si ricordava nulla e così, quando qualche giorno dopo gli è arrivata a casa una comunicazione dall’ufficio anagrafe del suo Comune che lo informava di aver accolto la sua richiesta di cambio nome per lui è stato uno choc. Soprattutto dopo aver scoperto che il suo nuovo nome era “Celine Dion”. È quanto successo in Inghilterra, nello Staffordshire, a un uomo di 30 anni, Thomas Dodd (ora, appunto Celine Dion), come riferisce il Daily Mail. Durante le festività natalizie, l’uomo ha bevuto qualche bicchiere di troppo e ha attivato le pratiche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si èto mentre guardava un concerto diin tv e, preso dall’euforia del momento, ha fatto richiesta di. All’indomani però, non si ricordava nulla e così, quando qualche giorno dopo gli è arrivata a casa una comunicazione dall’ufficio anagrafe del suo Comune che lo informava di aver accolto la sua richiesta di cambioper lui è stato uno choc. Soprattutto dopo aver scoperto che il suo nuovoera “”. È quanto successo in Inghilterra, nello Staffordshire, a un uomo di 30 anni, Thomas Dodd (ora, appunto), come riferisce il Daily Mail. Durante le festività natalizie, l’uomo ha bevuto qualche bicchiere di troppo e ha attivato le pratiche per ...

Uomo si ubriaca davanti alla tv a Natale e cambia nome: ora si chiama Celine Dion

Guardava Celine Dion in tv e si è ubriacato, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove ...

Guardava Celine Dion in tv e si è ubriacato, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove ...