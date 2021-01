Roma, risentimento al flessore destro per Pedro e Calafiori (Di venerdì 1 gennaio 2021) Guai in vista in casa Roma per gli infortuni di Pedro e Calafiori, che difficilmente ci saranno contro la Sampdoria venerdì sera. Oltre a Spinazzola, Mirante e Zaniolo che sicuramente saranno assenti, tra le fila giallorosse si registrano i problemi muscolari dello spagnolo e del giovane terzino, entrambi colpiti da un risentimento muscolare al flessore destro. Saranno valutati giorno per giorno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Guai in vista in casaper gli infortuni di, che difficilmente ci saranno contro la Sampdoria venerdì sera. Oltre a Spinazzola, Mirante e Zaniolo che sicuramente saranno assenti, tra le fila giallorosse si registrano i problemi muscolari dello spagnolo e del giovane terzino, entrambi colpiti da unmuscolare al. Saranno valutati giorno per giorno. SportFace.

