Omar Pedrini | la malattia del cantante | “Controlli ogni 6 mesi”

PixieLz : RT @RedRonnie: Il Cile: “La ragazza dell’inferno accanto”, “Maria Salvador”, Cemento armato” e “A… - Domenico1oo777 : RT @RedRonnie: Il Cile: “La ragazza dell’inferno accanto”, “Maria Salvador”, Cemento armato” e “A… - RoxyBarFans : RT @RedRonnie: Il Cile: “La ragazza dell’inferno accanto”, “Maria Salvador”, Cemento armato” e “A… - RedRonnie : Il Cile: “La ragazza dell’inferno accanto”, “Maria Salvador”, Cemento armato” e… - Generazioni_ : Oggi ritorniamo in piazzetta San Vigilio a Bolzano. Lì, il 9 settembre, abbiamo incontrato Agostino Ferrente e Omar… -

Ultime Notizie dalla rete : Omar Pedrini

ForlìToday

Tre video di auguri con diversi generi musicali realizzati in alcuni dei luoghi più suggestivi di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia. È l’alternativa ideata dall’amministrazione comunale per so ...Questo periodo assurdo che stiamo vivendo sta penalizzando in maniera preoccupante tutta la musica, l’arte e la cultura. Impossibile fare concerti. Tranne che al Premiato Circo Volante del Barone Ross ...