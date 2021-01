Natale e Capodanno in Animal Crossing (Di venerdì 1 gennaio 2021) I gesti di ogni videogiocatore sono tanti piccoli rituali. Inserire il gioco nel lettore e impugnare il joypad. La visione dei loghi pubblicitari prima del menù di avvio. Il giro di craft e buff prima di affrontare un raid impegnativo. L'attento controllo delle opzioni e degli hardware utilizzati. L'apertura e chiusura di uno streaming. Ma può anche essere qualcosa di più personale: dal controllo della friendlist alla gestione dell'inventario. Animal Crossing è la somma di queste abitudini, è un videogioco fatto di ritualità quasi sacra. Si comincia col controllare la posta, si continua con la raccolta di frutta, fossili, insetti. Si va avanti con la compra-vendita di rape, con il continuo rapportarsi con quel Tom Nook "senza scrupoli" che vorrebbe che il mutuo del Villager non si estinguesse mai. Si finisce con l'attesa dei giorni in cui qualche NPC ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 gennaio 2021) I gesti di ogni videogiocatore sono tanti piccoli rituali. Inserire il gioco nel lettore e impugnare il joypad. La visione dei loghi pubblicitari prima del menù di avvio. Il giro di craft e buff prima di affrontare un raid impegnativo. L'attento controllo delle opzioni e degli hardware utilizzati. L'apertura e chiusura di uno streaming. Ma può anche essere qualcosa di più personale: dal controllo della friendlist alla gestione dell'inventario.è la somma di queste abitudini, è un videogioco fatto di ritualità quasi sacra. Si comincia col controllare la posta, si continua con la raccolta di frutta, fossili, insetti. Si va avanti con la compra-vendita di rape, con il continuo rapportarsi con quel Tom Nook "senza scrupoli" che vorrebbe che il mutuo del Villager non si estinguesse mai. Si finisce con l'attesa dei giorni in cui qualche NPC ...

vascorossi : Il modo migliore per finire l’anno è un fantastico premio alla carriera... ?????? Stasera alle 23.30 su @raitre andrà… - SSpadacc : RT @acs_italia: A due anni esatti dalla strage dei 17 cristiani uccisi dopo la Messa di Maria SS. Madre di Dio ad Omoku, nel sud della #Nig… - Raf17Pallotto : RT @gianlucac1: Un augurio mi va di farlo a tutti gli operatori sanitari, di laboratorio. Medici paramedici. Addetti alle ambulanze Tutti q… - middlearthxsun : RT @bluemoovn__: dynamite canzone per le feste d’estate in spiaggia, per i compleanni, i viaggi in macchina, le serate con gli amici, in di… - GiovanniMario12 : RT @acs_italia: A due anni esatti dalla strage dei 17 cristiani uccisi dopo la Messa di Maria SS. Madre di Dio ad Omoku, nel sud della #Nig… -