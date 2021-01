Napoli – Si schianta mentre porta figlio in ospedale, 31enne in fin di vita (Di sabato 2 gennaio 2021) Stava accompagnando il figlio piccolo al Pronto Soccorso, avrebbe perso il controllo subito dopo un sorpasso, non sarebbe riuscito a tenere l’automobile in strada, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, e si è quindi schiantato contro quattro automobili in sosta. È la ricostruzione su cui stanno lavorando gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale, Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Stava accompagnando ilpiccolo al Pronto Soccorso, avrebbe perso il controllo subito dopo un sorpasso, non sarebbe riuscito a tenere l’automobile in strada, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, e si è quindito contro quattro automobili in sosta. È la ricostruzione su cui stanno lavorando gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale,

