Napoli, oggi Osimhen torna a Castelvolturno. Ma un nuovo viaggio in Belgio non è da escludere (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victor Osimhen, dopo aver effettuato il tampone e averne conosciuto l'esito, oggi tornerà a Castelvolturno. Una volta lì, il nigeriano verrà valutato da Gattuso dopo il lungo stop a causa dell'infortunio alla spalla. Il giocatore sta meglio e il club spera di recuperarlo del tutto il più presto possibile, non è da escludere però un nuovo viaggio in Belgio per l'ultima fase di riabilitazione e completare la guarigione alla spalla infortunata. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

