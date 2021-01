Il Mega Party di Capodanno di Diletta Leotta: con guest star a sorpresa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Mega Party di Capodanno…in famiglia per la bella e brava Diletta Leotta che poche ore dopo la Mezzanotte ha postato una clip con lo scatenatissimo ballo in compagnia di una star d’eccezione: la nipote Giorgina Chi si aspettava qualche scivolone o qualche post di cattivo gusto dai vip italiani è rimasto decisamente deluso. Grande rispetto del momento, grande concentrazione sulla situazione del Paese, grande attenzione alle disposizioni del Decreto Natale. Non ha fatto, ovviamente, eccezione alla regola la bella a brava giornalista sportiva di DAZN, nonché voce di Rete 105, Diletta Leotta che la sera di Capodanno l’ha passata con un Mega Party…in famiglia. —>>> Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 gennaio 2021)di…in famiglia per la bella e bravache poche ore dopo la Mezzanotte ha postato una clip con lo scatenatissimo ballo in compagnia di unad’eccezione: la nipote Giorgina Chi si aspettava qualche scivolone o qualche post di cattivo gusto dai vip italiani è rimasto decisamente deluso. Grande rispetto del momento, grande concentrazione sulla situazione del Paese, grande attenzione alle disposizioni del Decreto Natale. Non ha fatto, ovviamente, eccezione alla regola la bella a brava giornalista sportiva di DAZN, nonché voce di Rete 105,che la sera dil’ha passata con un…in famiglia. —>>> Ti potrebbe ...

