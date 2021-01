Il coronavirus potrebbe infilarsi anche nei nostri cromosomi (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Foto: Qimono/Pixabay)Le persone che guariscono da Covid-19, in alcuni casi, possono rimanere positive per un lungo periodo di tempo. E ciò potrebbe dipendere dal loro sistema immunitario, oppure da un’infezione particolarmente persistente. A fornire oggi un’altra possibile spiegazione è un nuovo studio dei ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) , secondo cui il coronavirus si nasconderebbe in un luogo ben preciso: i nostri cromosomi. Infatti, dalle analisi preliminari, svolte per ora solo in laboratorio, è emerso che il virus potrebbe integrare il suo genoma nei cromosomi umani. Un fenomeno già osservato per altri virus, come l’hiv e alcuni retrovirus, anche se, avvertono i ricercatori, ciò non implica che il coronavirus riesca a ... Leggi su wired (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Foto: Qimono/Pixabay)Le persone che guariscono da Covid-19, in alcuni casi, possono rimanere positive per un lungo periodo di tempo. E ciòdipendere dal loro sistema immunitario, oppure da un’infezione particolarmente persistente. A fornire oggi un’altra possibile spiegazione è un nuovo studio dei ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) , secondo cui ilsi nasconderebbe in un luogo ben preciso: i. Infatti, dalle analisi preliminari, svolte per ora solo in laboratorio, è emerso che il virusintegrare il suo genoma neiumani. Un fenomeno già osservato per altri virus, come l’hiv e alcuni retrovirus,se, avvertono i ricercatori, ciò non implica che ilriesca a ...

GHERARDIMAURO1 : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: il professor #Bassetti lancia l'allarme - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il professor #Bassetti lancia l'allarme - Moixus1970 : RT @PoliticaNewsNow: Coronavirus, Sileri (vicemin. Salute): “Obbligo vaccinazione? Ad oggi non è un argomento, ma in futuro potrebbe essere… - PoliticaNewsNow : Coronavirus, Sileri (vicemin. Salute): “Obbligo vaccinazione? Ad oggi non è un argomento, ma in futuro potrebbe ess… - CCKKI : RT @BOLSCEVITA: Non poteva mancare il COVID-19, con una ricostruzione sulla cronologia del suo emergere: '[...] affermare che la risposta c… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus potrebbe CORONAVIRUS: ALLARME dell'OMS, in FUTURO potrebbe arrivare qualcosa di PEGGIO di questa GRAVE PANDEMIA iLMeteo.it Col Coronavirus a picco i matrimoni in chiesa

Dieci nel 2020, un terzo rispetto all’anno prima. Resistono i riti civili, ma sposarsi in Comune costa caro: cerimonia gratis solo nell’atrio ...

Papa Francesco traccia la strada per la cultura della pace

“Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro ...

Dieci nel 2020, un terzo rispetto all’anno prima. Resistono i riti civili, ma sposarsi in Comune costa caro: cerimonia gratis solo nell’atrio ...“Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro ...